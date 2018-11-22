Карлсен и Каруана побили рекорд Каспарова в матче за шахматную корону

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону, сообщает ТАСС.

Шахматисты установили уникальное достижение, завершив первые девять партий матча за мировую корону вничью. Карлсен и Каруана побили рекорд Гарри Каспарова и Вишванатана Ананда, которые в 1995 году сыграли вничью с начала матча восемь партий.

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Счет между Карлсеном и Каруаной после девяти партий 4,5:4,5. Десятая партия состоится 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Карлсен получил в глаз перед девятой партией матча с Каруаной.