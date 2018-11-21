В РФС оценили выступления сборной России в 2018 году

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин оценил выступления сборной России по футболу в 2018 году, передает ТАСС.

На домашнем чемпионате мира российская команда вышла в четвертьфинальную стадию, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти. В матче 1/8 финала турнира Россия обыграла Испанию по пенальти.

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На новом турнире Лига наций российская команда заняла второе место, в последний момент упустив первое место в группе.

«Год прошел для сборной положительно в любом случае. Команда вернула себе доверие болельщиков, любовь народа за счет игры на чемпионате мира, которую никто никогда не забудет. Сборная обрела новую жизнь, она провела сезон на пятерку», — заявил Анохин.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил поражение от шведской команды.