СМИ: УЕФА намерен ввести видеоповторы в Лиге чемпионов в этом сезоне

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов на стадии плей-офф в нынешнем сезоне, сообщает ТАСС.

По информации The Times, 3 декабря на заседании оргкомитета организации будет принято решение о введении технологии в соревнование с февраля 2019 года, когда начинается 1/8 финала.

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Источник утверждает, что VAR будет использоваться в финальном турнире Лиги наций летом 2019 года в Португалии.

Причиной такого решение является большое количество судейских ошибок, а также успешное введение системы на чемпионате мира 2018 года в России.

Ранее защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета поделился мнением о VAR, которую собираются вводить в Английской премьер-лиге (АПЛ).