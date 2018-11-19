Плющенко поддержал получившего травму Ханю

Российский фигурист Евгений Плющенко обратился к победителю московского этапа Гран-при Юдзуру Ханю, передает «Советский спорт».

23-летний японец повредил ногу перед произвольной программой, однако смог выступить, хоть и не безошибочно. Плющенко пожелал скорейшего выздоровления Ханю.

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«Я очень горжусь тобой. К сожалению, я не смог быть там, чтобы увидеть тебя. Желаю тебе скорейшего выздоровления, мой друг Юдзу-сан», — написал Плющенко в своем инстаграме.

Московский этап Гран-при олимпийский чемпион выиграл, набрав в сумме 278,42 балла.

Ранее сообщалось, что Ханю не снялся с турнира в Москве из уважения к Плющенко.