Сломавшая позвоночник на Гран-при гонщица избежала паралича
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Немецкая гонщица София Флерш, попавшая в аварию во время гонки «Формулы-3» в китайском Макао, избежала паралича, сообщает «Советский спорт».
По информации Die Welt, который ссылается на слова отца девушки Александра Флерша, пилотесса может двигать конечностями.
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До этого врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника. 19 ноября ей предстоит перенести операцию.
Напомним, что на повороте «Лиссабон» 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию.