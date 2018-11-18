Сломавшая позвоночник на Гран-при гонщица избежала паралича

Немецкая гонщица София Флерш, попавшая в аварию во время гонки «Формулы-3» в китайском Макао, избежала паралича, сообщает «Советский спорт».

По информации Die Welt, который ссылается на слова отца девушки Александра Флерша, пилотесса может двигать конечностями.

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До этого врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника. 19 ноября ей предстоит перенести операцию.

Напомним, что на повороте «Лиссабон» 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию.

Ранее спортсменка рассказала о своем состоянии.