Тренер Медведевой рассказал о целях россиянки в нынешнем сезоне

Канадский тренер Брайан Орсер считает, что россиянке Евгении Медведевой важно выйти в финал Гран-при в нынешнем сезоне.

«С самого начала нашей работы я сказал Жене, решившейся на такие большие и нелегкие перемены, что нужно терпение, такие переходы стоят спортсменам определенного времени.

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И фигурист, и все остальные — все должны иметь терпение. По моему опыту, процесс перемен занимает полтора года, а мы работаем только пять месяцев. Она будет суперзвездой», — цитирует Орсера ТАСС.

«Женя хочет выигрывать все, мы ставим высокие цели. Сейчас мы рассчитываем занять первое место, для нее очень важно выйти в финал серии Гран-при, таков наш план. У меня хорошее чувство перед предстоящим стартом», — отметил специалист.

Медведева перешла к канадцу от российского тренера Этери Тутберидзе весной 2018 года.

Ранее Орсер рассказал о тренировках Медведевой перед Гран-при во Франции.