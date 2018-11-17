Степанова и Букин поделились эмоциями от победы на этапе Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин высказались относительно своего выступления на этапе серии Гран-при в Москве, передает Sport24.

Спортсмены довольны результатом в 124,94 балла за произвольную программу, который является новым мировым рекордом.

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«Все шикарно, сегодня потрясающий зал, такая поддержка! Это нам безумно помогло. Мы думаем о нашей программе и работе над ошибками, а не о том, что мы побили рекорд. Мысли сейчас совсем не о том. И все равно надо все улучшать, есть куда стремиться. У нас всегда важна каждая деталь, так как мы — танцы на льду. Мы стараемся расти, а это, наверное, был один из лучших прокатов», — отметил танцевальный дуэт.

Также фигуристы прокомментировали прокат в коротком танце.

«В коротком танце мы потеряли очень много. Мы даже такого не ожидали, несмотря на то, что были готовы. Расстроились из-за того, что не сделали тогда все, что задумали. Нужен новый глоток воздуха, чтобы мы могли заявить о себе. Этот сезон действительно очень важен», — заключили Букин и Степанов.

Сумма баллов за два проката Степановой и Букина составляет 199,43. Пара прошла в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере.

Ранее японский фигурист Юдзуру Ханю поделился мнением об этапе турнира в Москве.