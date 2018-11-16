Траньков оценил выступление Загитовой на этапе Гран-при в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступление Алины Загитовой в короткой программе в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве, передает «Советский спорт».

Загитова заняла первое место и побила мировой рекорд, который установила сама.

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«Если у японцев есть Ханю, то у нас есть Загитова, которая сегодня великолепно каталась. Кататься в родных стенах при своих болельщиках дорогого стоит.

Великолепная техника, классная программа, прекрасный костюм. Мое мнение: слабых мест у Алины практически нет. В этом сезоне она — самый серьезный соперник для девчонок. Мне лично хочется, чтобы она выиграла чемпионат мира и стала уникальной спортсменкой, побеждавшей на всех турнирах», — сказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Загитова рассказала о нервозности перед выступлениями.