Загитова рассказала о нервозности перед выступлениями

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как чувствует себя перед выступлениями, передает «Советский спорт».

Загитова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, обновив мировой рекорд. Стоит отметить, что предыдущий рекорд установила сама россиянка.

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«Я живу в гостинице, а не дома, потому что перед стартом меня начинает все бесить. А так я абстрагируюсь. Музыку слушаю, сериалы смотрю.

В тренировочном процессе меня поддерживает еще и моя собака по кличке Масару, но в гостиницу и на соревнования, конечно, нет возможности ее привезти», — поделилась фигуристка.

Ранее сообщалось, что Загитова установила новый мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве.