Черчесов объяснил поражение сборной России в матче с Германией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно товарищеского матча с Германией, передает «Советский спорт».

Наставник заявил, что команда недовольна проигрышем со счетом 0:3.

«Естественно, мы недовольны. В первом тайме, пока мы входили в игру, немцы играли намного быстрее и качественнее. Поэтому пропустили гол. Пока тяжело приходили в себя, нам забили еще», — рассказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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Также он отметил улучшение игры подопечных во втором тайме.

«В перерыве сделали перестановки и дали людям понимание, как играть. Хотя мы и после первого гола перестроились на игру в трех центральных защитников, потому что было видно, что мы не успеваем. Второй тайм провели более качественно, подходили к воротам, имели возможности. Не забили, но и соперник во втором тайме толком ничего не создал, так как мы стали более грамотно играть», — подчеркнул специалист.

Тренер предположил, почему футболисты сборной не смогли настроиться на победу.

«Говорят, что проиграть контрольный матч лучше, чем выиграть? Если так, то мы рады. Но на самом деле проигрываться не хочется. Хотели провести другую игру. Должны были более агрессивно начать игру. Видимо, не перестроились с чемпионата России», — заключил Черчесов.

Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на предложение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова обсудить с ним вызов нападающего Ари в сборную.