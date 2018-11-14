Украинский чемпион мира по армрестлингу погиб в ДТП

Украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла 14 ноября на трассе Киев — Чоп. В результате столкновения двух автомобилей помимо Пушкаря погиб отец другого армрестлера Олега Жоха Сергей.

«В Ровенской области на автодороге Киев – Чоп около 15:00 произошла авария, в которой погибли два человека. Одной жертвой ДТП оказался украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще одного многократного победителя чемпионатов мира по армрестлингу Олега Жоха госпитализировали, его отец Сергей Жох погиб», — говорится в заявлении Национальной полиции Ровенской области.

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Пушкарь являлся 15-кратным чемпионом мира и 16-кратным победителем континентальных первенств. 16 ноября 33-летний спортсмен должен был сразиться с россиянином Денисом Цыпленковым.

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