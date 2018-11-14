В WADA не получили новых сведений от РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не предоставило новых сведений о выполнении условий восстановления организации в правах, сообщает ТАСС.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводится 14 ноября в Баку. На совещании одним из пунктов стояло получение новой информации о выполнении Россией условий для восстановление антидопингового агентства в правах.

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«Новой информации о ходе выполнения Россией условий восстановления РУСАДА на заседании не прозвучало. Было лишь озвучено решение исполкома от 20 сентября. Члены исполкома приняли к сведению представленный отчет», — сообщил источник.

Согласно решению от 20 сентября Россия должна предоставить доступ к основным аналитическим данным московской антидопинговой лаборатории. До 30 30 июня 2019 года необходимо проверить все подозрительные допинг-пробы, которые находятся в московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что переезд антидопинговой лаборатории при МГУ в новое здание затягивается.