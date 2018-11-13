СМИ: Кокорин и Мамаев обязательно получат срок

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Журналист считает, что сине-бело-голубым в трансферное окно нужно приобрести форварда, который заменит обвиняемого в нападениях 8 октября.

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«Я бы сейчас искал и правого защитника, и левого защитника, и полузащитника, и нападающего, Кокорина — то нет, на которого мы все рассчитывали, и вряд ли будет. Сейчас все говорят, что их в этой тюрьме оставляют до 8 декабря. Четыре месяца он не тренируется и не двигается вообще. Что происходит с человеком? Конечно у него растренированность, мышцы не в работе, дыхание, бегать надо», — заявил эксперт «ГСО Live».

Он рассказал о беседе со следователем, который уверил, что полузащитнику «горожан» и игроку петербургского клуба продлят время заключения.

«С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно срок получат». Поэтому надежд мало. Хотя клуб «Зенит», конечно должен биться за то, чтобы было настоящее, справедливое расследование. Раньше, как говорят сами футболисты, отмазывали в разных ситуациях. Сегодня этого не будет. А футболиста — Кокорина «Зенит» потерял, это очевидно», — подчеркнул Орлов.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что жене футболиста «Краснодара» угрожают компрометирующей перепиской с форвардом «Зенита».