Рианчо ушел из «Спартака» после назначения Кононова

Рауль Рианчо РИА Новости
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Исполнявший обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо покинул клуб, сообщает «Советский спорт».

12 ноября Олег Кононов был официально представлен в качестве наставника красно-белых.

«Спартак» желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.

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Рианчо был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 22 октября после отставки Массимо Карреры. Под руководством испанца клуб провел три матча в чемпионате России, потерпев два поражения и сыграв вничью.

Ранее Кононов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака».