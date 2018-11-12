Рианчо ушел из «Спартака» после назначения Кононова
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Исполнявший обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо покинул клуб, сообщает «Советский спорт».
12 ноября Олег Кононов был официально представлен в качестве наставника красно-белых.
«Спартак» желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.
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Рианчо был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 22 октября после отставки Массимо Карреры. Под руководством испанца клуб провел три матча в чемпионате России, потерпев два поражения и сыграв вничью.
Ранее Кононов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака».