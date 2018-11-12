Кононов назвал назначение в «Спартак» «шагом к мечте»

Олег Кононов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает «Советский спорт».

«Является ли переход в «Спартак» шагом к мечте? Так и есть. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают.

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Мои ближайшие планы — встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая», — цитирует Кононова пресс-служба «Спартака».

Специалист отметил, что обратился к руководству клуба с просьбой организовать встречу с Олегом Романцевым.

«Мы уже разговаривали по телефону. Этот человек делал «Спартак» таким, какой он есть сейчас, — любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве», — сказал тренер.

В нынешнем сезоне Кононов тренировал тульский «Арсенал». Под руководством 52-летнего специалиста клуб набрал 17 очков в 14 встречах. До этого Кононов возглавлял в российском первенстве «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

«Спартак» 22 октября отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Рауль Рианчо. В сезоне-2018/19 красно-белые набрали 19 очков.