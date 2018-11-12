Туринский «Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Победа «старой синьоры» над «Миланом» в матче Серии А со счетом 2:0 позволила набрать клубу 34 очка после 12 туров. Набранное количество баллов является рекордом для соревнования, так как команды до этого не набирали 34 очка за 12 матчей.

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На данный момент «Ювентус» занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая «Наполи» на шесть очков.

Ранее нападающий «Милана» Гонсало Игуаин извинился за свое поведение в матче против туринского клуба.