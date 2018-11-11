Гендиректор «Локомотива»: после дождя всегда выходит солнце

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина», передает «Советский спорт».

Матч, который прошел в Казани, закончился нулевой ничей.

«Как говорят, после дождя всегда выходит солнце. У нас после португальского ливня, образно выражаясь, в Казани был туман. Дальше надеемся, что из-за тумана покажется то самое солнце. Сегодня ничья. Едем дальше», — написал Геркус в инстаграме.

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6 ноября «железнодорожники» с разгромным счетом проиграли «Порту» (1:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее защитник «Рубина» Сесар Навас пожаловался на холод.