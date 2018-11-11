Промоутер Джошуа высказался о возможном поединке британца с Усиком

Промоутер чемпиона мира в весовой категории свыше 90,71 кг Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок против украинского боксера Александра Усика станет огромным событием, сообщает «Советский спорт».

«Мы сядем вместе с командой и поговорим о следующем шаге. Думаю, что Усик перейдет в супертяжелый вес.

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В течение четырех раундов Беллью удавалось перехитрить Усика, но его трудно победить. Однажды бой Усика против Джошуа состоится и станет огромным событием», — цитирует Хирна «Би-би-си».

11 ноября в Манчестере Усик нокаутировал британца Тони Беллью и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Усик назвал Беллью настоящим мужиком и поблагодарил за поединок.