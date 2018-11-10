Хабиб Нурмагомедов приехал в гости к Рамзану Кадырову

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл с визитом к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает «Советский спорт».

«Заехал в гости к Рамзану Ахматовичу, а гостей он встречает лучше всех, остается брать только пример», — написал боец в инстаграме.

Ранее Кадыров поделился мнением о возможном поединке Нурмагомедова и непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера. По словам главы республики, если спортсмены договорятся о поединке, то в Чечне готовы организовать этот бой.