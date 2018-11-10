Карлсен и Каруана сыграли вничью в первой партии за шахматную корону
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Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает ТАСС.
По ходу партии Карлсен, игравший черными фигурами, большую часть времени владел преимуществом, однако в концовке американец смог выровнять ход встречи и свести партию к ничьей.
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Вторая партия состоится 10 ноября.
Матч за мировую шахматную корону проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября и состоит из 12 партий.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию партии.
Ранее сообщалось, что три российские шахматистки вышли в третий круг чемпионата мира.