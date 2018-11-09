Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча против шотландского «Рейнджерс» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы организации, красно-белых обвиняют в неподобающем поведении болельщиков. Фанаты столичного клуба бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику и блокировали лестничные проходы.

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Также УЕФА обвиняет «Спартак» и шотландскую команду в том, что они не вовремя начали матч.

Решение по этому делу вынесут 13 декабря.

Встреча закончилось победой красно-белых со счетом 4:3.

Ранее московский клуб пожаловался на судейство в матче с «Рейнджерс».