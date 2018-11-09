В ВФЛА назвали сумму долга перед ИААФ

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что долг организации перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) составляет $2 760 000.

«Точная сумма долга ВФЛА перед ИААФ составляет $2 760 000. Я попросил у рабочей группы ИААФ полгода на погашение данной суммы, они пока что думают. С понедельника начнем активное общение с их финансистами», — цитирует Шляхтина ТАСС.

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Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с расследованием антидопинговых нарушений. На данный момент российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее глава ВФЛА рассказал о встрече с рабочей группой ИААФ.