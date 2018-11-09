Тренер и друг Хабиба Нурмагомедова ответят за драку на UFC 229

Представители команды российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова предстанут перед Атлетической комиссией штата Невада из-за инцидента на турнире UFC 229, сообщает «Советский спорт».

По информации MMA Fighting, на слушании по делу Нурмагомедова предстанут его брат Абубакар Нурмагомедов, боец UFC Зубайра Тухугов, менеджер Хабиба Ризван Магомедов и один из тренеров Эсадулла Эмирагаев. Все участники конфликта могут быть оштрафованы.

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На UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. После поединка российский боец напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса, в результате чего в зале возникла потасовка.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова пригрозил расправой Макгрегору.