Форвард «ПСЖ» Мбаппе попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, официально зафиксированы два достижения французского футболиста в 2017 году.

Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который забил мяч в полуфинале Лиги чемпионов. Это случилось 9 мая 2017 года в матче против «Ювентуса». Тогда француз еще играл за «Монако». Игроку было 18 лет и 140 дней.

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Также нападающий стал самым молодым номинантом на «Золотой мяч», премию лучшему игроку мира сезона по версии журнала France Football. Мбаппе был номинирован на премию 9 октября 2017 года в возрасте 18 лет и 293 дня.

Книга, в которой будут зафиксированы рекорды форварда, будет издана в сентябре 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе потребовал частный самолет у «ПСЖ».