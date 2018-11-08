ЦСКА может быть наказан из-за поведения своих фанатов

Болельщики ПФК ЦСКА во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с ФК «Рома» в... Tony Gentile/Reuters
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Московский ЦСКА может понести наказание из-за поведения своих болельщиков на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении армейского клуба. Будет проведено разбирательство, которое коснется использования фанатами ЦСКА пиротехники, бросания на поле различных предметов, а также блокировки лестничных пролетов.

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Матч между ЦСКА и «Ромой» прошел 7 ноября на стадионе «Лужники» и завершился поражением армейского клуба со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении фанатов ЦСКА.