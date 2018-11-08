Каррера будет следить за матчами «Спартака» во всех турнирах

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера РИА Новости
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что продолжит следить за выступлениями красно-белых во всех турнирах, передает «Матч ТВ».

Каррера был уволен со своего поста 22 октября. Последний матч под его руководством «Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.

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«Буду ли следить за «Спартаком»? Да, конечно. Буду следить за судьбой команды в тех турнирах, где она принимает участие. И я искренне желаю «Спартаку» удачи во всем», — сказал итальянец.

Также Каррера добавил, что получил новый опыт в московском клубе.

«Россия — прекрасная страна. Я могу только искренне поблагодарить за отношение лично ко мне и к моей семье болельщиков «Спартака» и множества других людей», — отметил бывший тренер красно-белых.

Сегодня итальянец покинул Россию. Попрощаться с ним в московский аэропорт Шереметьево пришли множество болельщиков «Спартака».

Ранее фанаты «Спартака» встретили Карреру в аэропорту и проводили в Италию.