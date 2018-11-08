Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Викторию» в матче Лиги чемпионов
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Мадридский «Реал» разгромил «Викторию» из Пльзени в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Пльзени, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Карим Бензема, также отличились Каземиро, Гарет Бэйл и Тони Кроос.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы G. «Виктория» (одно очко) располагается на четвертой строчке.
Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 0:5
Голы: 0:1 — Бензема, 20; 0:2 — Каземиро, 23; 0:3 — Бензема, 37, 0:4 — Бэйл, 40; 0:5 — Кроос, 67