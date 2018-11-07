Менеджер Нурмагомедова пригрозил расправой Макгрегору

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на оскорбления ирландского спортсмена Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Абдель-Азиз заявил, что может расправиться с Макгрегором физически, если боец не перестанет оскорблять его и семью.

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«Я хочу разбить лицо Макгрегору за то, что он оскорбляет мою семью. Хабиб уже отомстил ему, а я пока не успел», — приводит слова Абдель-Азиза сообщает BJpenn.

Также он добавил, что не считает Макгрегора, а также боксера Флойда Мейвезера сильными и серьезными соперниками.

Ранее Мейвезер вновь предложил Нурмагомедову боксерский поединок.