В Кремле отреагировали на задержание миллиардера Рыболовлева в Монако

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пркоомментировал ситуацию с задержанным в Монако российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, передает ТАСС.

По информации СМИ, задержанный Рыболовлев, который владеет французским «Монако» принимал участие в финансовых махинациях, а также был соучастником коррумпированных действий и использовал свои полномочия, занимаясь «торговлей влиянием».

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«Такие ситуации — задержание или аресты — наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — заявил Песков.

Также он отметил, что Кремлю не известны подробности задержания.

Ранее сообщалось, что владелец «Монако» может быть освобожден под подписку о невыезде.