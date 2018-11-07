В Кремле отреагировали на задержание миллиардера Рыболовлева в Монако
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пркоомментировал ситуацию с задержанным в Монако российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, передает ТАСС.
По информации СМИ, задержанный Рыболовлев, который владеет французским «Монако» принимал участие в финансовых махинациях, а также был соучастником коррумпированных действий и использовал свои полномочия, занимаясь «торговлей влиянием».
«Такие ситуации — задержание или аресты — наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — заявил Песков.
Также он отметил, что Кремлю не известны подробности задержания.
Ранее сообщалось, что владелец «Монако» может быть освобожден под подписку о невыезде.