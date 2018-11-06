Экс-хавбек «Барселоны» поддержал Лопетеги сразу после его отставки

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста, играющий в чемпионате Японии, поддержал экс-тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги, которого недавно отправили в отставку, сообщает «Чемпионат».

Футболист рассказал о работе с испанским специалистом в национальной команде.

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«Наши отношения с Лопетеги начались, когда он возглавил сборную Испании. У нас сложилась прочная связь. Никто не хотел, чтобы произошла та история на чемпионате мира. Но мне важно то, что он сделал для меня. Я написал ему на следующий день после его отставки из «Реала». То, что случается с тренерами, диктуется результатами. Поэтому нам нужно принять эти вещи», — цитирует Иньесту Football Espana.

Лопетеги был уволен из сборной перед чемпионатом мира в России, так как Испанская федерация футбола узнала о том, что тренер вел переговоры со «сливочными».

Ранее Почеттино отказался возглавлять «Реал» .