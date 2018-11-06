«Ювентус» рассматривает трансфер Модрича

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу, сообщает «Советский спорт».

По информации испанских СМИ, туринский клуб рассматривает вариант приобретения хорватского хавбека. Пока неизвестно, станет ли Модрич частью сделки по переходу бразильского защитника Марсело зимой или же трансфер Модрича будет отложен до следующего лета.

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На счету Модрича в текущем сезоне две голевые передачи в 15 матчах за «Реал». Минувшим летом из «Реала» в «Ювентус» перешел португальский форвард Криштиану Роналду.

Ранее защитник туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Жоау Кансело заявил, что все игроки «Ювентуса» смотрят на Роналду с восхищением.