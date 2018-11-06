Дзюба променял интервью на бургеры и хот-доги

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался от общения с журналистами после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0), сообщает «СЭ».

Отмечается, что футболист вышел из раздевалки вместе с сыном и небольшой сумкой, а в микст-зоне отказал представителям прессы в комментариях, сославшись на «пирожки, хот-доги и бургеры».

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«Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги», — сказал форвард журналистам.

Шутку с «пирожками» Дзюба регулярно использовал в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Дзюба играл против «Бордо» с температурой.