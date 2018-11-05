Назван самый дорогой футболист в мире

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире, сообщает «Советский спорт».

Центр CIES Football Observatory провел исследование, которое и выявило самого дорогого игрока. По информации центра, стоимость Мбаппе равна €216,5 млн. Он стал единственным футболистом, чья стоимость выше €200 млн.

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Вторым идет нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн. Его стоимость оценена в €197,3 млн. Тройку лидеров занимает форвард национальной команды Бразилии и «ПСЖ» Неймар. ОН стоит €197 млн.

Ранее нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.