НХЛ и ассоциация игроков начали обсуждение нового соглашения
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков начали обсуждение нового соглашения, сообщает «Советский спорт».
По информации Sportsnet, организации хотят заключить новый коллективный договор, так как нынешний истекает в сезоне-2020/21.
СМИ утверждают, что Кубок мира в 2020 году и изменение формата плей-офф могут стать проблемами на пути к подписанию нового контракта.
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Ассоциация игроков НХЛ — это профсоюз, членами которого являются непосредственно хоккеисты из США и Канады.
Ранее «Калгари Флэймз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.