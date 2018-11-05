Вратарь «Лестера» до сих пор переживает из-за гибели владельца клуба

Вратарь английского «Лестер Сити» Каспер Шмайхель прокомментировал гибель владельца клуба Вишаи Шривадданапрабхы в крушении вертолета, передает «Советский спорт».

Голкипер рассказал, что до сих пор переживает из-за случившегося.

«К сожалению, это то, что останется со мной навсегда. Я видел, как все произошло. Это неприятные воспоминания, но я получил поддержку, которая мне нужна была. Все получили поддержку, в которой нуждались», — поделился эмоциями футболист с BBC.

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Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования английскому клуб.