На стадионе «Краснодара» установлен рекорд по посещаемости, сообщает «Советский спорт».

На матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ростовом» пришли 34 652 зрителя.

Прошлый рекорд был установлен на матче четвертого тура РПЛ против «Спартака». Тогда арену посетили 34 302 человека. В летнее межсезонье вместимость арены была увеличена на 247 мест.

Реклама

Стадион был открыт в 2016 году, первым матчем на новой арене стала товарищеская игра сборной России против команды Коста-Рики (3:4).

Ранее «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ.