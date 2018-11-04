Кавани вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани вернулся к полноценным тренировкам в общей группе и может принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает «Советский спорт».

По информации Le Figaro, уругваец полностью восстановился после повреждения, из-за которого пропустил матчи с «Марселем» (2:0) и «Лиллем» (2:1) в чемпионате Франции.

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Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «ПСЖ» состоится 6 ноября на стадионе в Неаполе. После 3 туров «Наполи» имеет в активе пять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. «ПСЖ» располагается на третьем месте в таблице.

Ранее сообщалось, что хавбек «ПСЖ» арестован за вождение в пьяном виде.