Гендиректор «ПСЖ» рассказал об отношении клуба к обвинениям

Генеральный директор «Пари Сен-Жермена» Жан-Клод Блан высказался относительно информации о том, что «Манчестер Сити» и французский клуб обходили правила финансового фейр-плей с позволения футбольных чиновников — президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, передает «Советский спорт».

Руководитель заявил, что «ПСЖ» не переживает из-за обвинений.

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«Боимся ли мы быть исключенными из Лиги чемпионов после этой статьи? Нет, мы спокойны, так как наш клуб всегда был прозрачным», — приводит слова Блана Canal+.

По информации СМИ, катарские владельцы французской команды через различные спонсорские компании вложили в клуб €1,8 млрд, но многие из спонсорских контрактов являются сомнительными.

Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы намерены создать новый турнир в 2021 году.