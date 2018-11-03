Защитник «Урала»: российский футбол отстает от европейского

Защитник екатеринбургского «Урала» Грегор Балажиц высказался относительно положения российского футбола в мире, передает Just Media.

Футболист отметил, что действия российских команд на поле уступают навыкам европейских клубов.

«Мне не нравится, что в России очень много борьбы. Есть инфраструктура, стадионы построили очень красивые, но футбол все равно отстает от европейского. Там мяч очень быстро перемещается, а здесь мы его мучаем. И болельщикам от этого тяжело, ведь хочется всегда смотреть красивый футбол, как в лиге чемпионов, но в России такое очень редко бывает», — поделился мнением Балажиц.

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«Уралу» предстоит встреча с московским «Спартаком» 4 ноября в 19.00 по московскому времени в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее нападающий екатеринбургского клуба Владимир Ильин прокомментировал предстоящую игру с красно-белыми.