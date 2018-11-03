Европейские топ-клубы намерены заменить ЛЧ новым турниром в 2021 году

Европейские топ-клубы намерены создать новый турнир в 2021 году, сообщает «Советский спорт».

По информации Spiegel, соревнование будет заменой Лиги чемпионов УЕФА.

Участвовать в этом проекте будут такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария». Совместно они организуют европейскую Суперлигу.

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Статус гостей соревнования получат «Интер», «Рома», «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Марсель».

Источник утверждает, что в ноябре 2018 года клубы подпишут договор об участии в будущей Лиге.

Ранее французский «ПСЖ» пользовался покровительством ведущих чиновников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы скрывать нарушения клубом принципов финансового фейр-плей.