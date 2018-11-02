Убийца игрока «Сан-Паулу» назвал причины своего поступка

В Бразилии задержан убийца футболиста «Сан-Паулу» Дэниэла Фрейтаса, которым оказался местный 38-летний бизнесмен Эдисон Бриттес Жуниор, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, Эдисон Бриттес Жуниор сознался в содеянном, но предложил следствию свою версию случившегося. По словам убийцы, тот обнаружил Фрейтаса на вечеринке, организованной его дочерью, Алланой Бриттес. Футболист заперся изнутри в спальне с женой Эдисона Кристианой, разделся и пытался ее изнасиловать. Услышав крики из спальни, муж пришел своей супруге на помощь.

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Всю Бразилию всколыхнуло произошедшее несколько дней назад преступление, когда изуродованное тело Фрейтаса было найдено в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Полиция начала расследование, следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин будут ходить в спортзал отдельно друг от друга.