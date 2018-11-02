Усэйн Болт покинул расположение австралийского футбольного клуба

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отказался подписывать контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Мэринерс» и покинул команду, сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что мы не смогли прийти к соглашению, которое продолжило позволило бы Болту продолжить свою футбольную карьеру в нашем клубе, мы рады, что он был частью команды в прошедшие восемь недель», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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Сам ямайский бегун выразил благодарность «Сентрал Кост Мэринерс» и пожелал команде успехов.

«Я хотел бы сказать спасибо владельцам, управляющим, сотрудникам, игрокам и болельщикам «Сентрал Кост Мэринерс» за то, что они дали мне такую возможность. Желаю успеха клубу в предстоящем сезоне», — сказал Болт.

В августе «Сентрал Кост Маринерс» подписал с Болтом непрофессиональный контракт с клубом. Позднее ямайцу было предложено полноценное соглашение, однако легкоатлета не устроила зарплата. Отмечается, что клуб предлагал ему $150 тысяч в год. Болт же хотел зарабатывать $3 млн.

Ранее сообщалось, что Болт может дебютировать за сборную Ямайки по футболу.