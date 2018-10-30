Назван клуб АПЛ, желающий купить Чалова

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» желает приобрести нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает «СЭ».

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зимин ранее сообщил, что клуб АПЛ прислал ему авторизацию с просьбой помочь осуществить трансфер Чалова за €5 млн.

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«Уотфорд» на данный момент находится на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ.

20-летний Чалов выступает за красно-синих с 2016 года. В текущем сезоне чемпионата России он провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Форвард после 12-ти сыгранных туров лидирует в списке бомбардиров турнира.

Ранее сообщалось, что Чалов вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.