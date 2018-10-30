Капитан «Рубина» прокомментировал спасение в матче со «Спартаком»

Капитан казанского «Рубина» Сесар Навас прокомментировал ничью с московским «Спартаком» (1:1) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

«Сложный матч, тактически обе команды провели отличную игру. Да, было мало возможностей забить, но в итоге сумели это сделать в концовке матча. Учитывая, что мы проигрывали, ничья — неплохой результат. Конечно, дома надо побеждать, но хорошо, что смогли уйти от поражения. Я доволен, ведь изначально игра пошла не так, как нужно, проигрывали 0:1, но в последний момент сумели забить», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» оскорбляли полузащитника Дениса Глушакова перед матчем с «Рубином».