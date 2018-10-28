Шарапова рассказала, почему у нее в теннисе мало подруг

Россиянка Мария Шарапова заявила, что у нее мало подруг из мира тенниса, сообщает «Советский спорт».

«Я никак не скрываю свои чувства. Все знают, что теннис — моя работа. Выхожу на корт ради победы. Для меня соперницей является любая девушка, которую встречаю.

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Я не из тех людей, кто будет заводить разговор о погоде перед началом матча. Я довольно конкурентоспособная девушка. Могу поздороваться, но не буду дарить соперницам цветов. Меня нельзя назвать дружелюбной, поэтому у меня мало друзей на корте. Это не какая-то стратегия. Просто, если вы играете в теннис, это не означает, что вы должны дружить именно с теннисистами.

У каждого человека свои интересы. У меня есть друзья, у которых совершенно разные места работы и увлечения. В конечном счете теннис — это лишь небольшая часть нашей жизни», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

Ранее Шарапова рассказала о сложностях в карьере спортсменки.