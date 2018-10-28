Болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»
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На автомобильную парковку около стадиона «Кинг Пауэр», где произошло крушение вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи, болельщики несут цветы и клубную атрибутику, сообщает «Советский спорт».
Фанаты английской команды массово приходят на место происшествия.
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27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1), вертолет президента клуба взлетел с центра поля, но потерпел крушение на парковке.
Ранее сообщалось, что в инциденте также пострадали дочь президента английского клуба, два пилота и один пассажир, личность которого неизвестна.
Flowers and scarves continue to gather at King Power Stadium. pic.twitter.com/a7Wl7tYKaY— BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) 28 октября 2018 г.