Болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»

На автомобильную парковку около стадиона «Кинг Пауэр», где произошло крушение вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи, болельщики несут цветы и клубную атрибутику, сообщает «Советский спорт».

Фанаты английской команды массово приходят на место происшествия.

27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1), вертолет президента клуба взлетел с центра поля, но потерпел крушение на парковке.

Ранее сообщалось, что в инциденте также пострадали дочь президента английского клуба, два пилота и один пассажир, личность которого неизвестна.

Flowers and scarves continue to gather at King Power Stadium. pic.twitter.com/a7Wl7tYKaY