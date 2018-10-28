Очевидец рассказал о крушении вертолета президента «Лестера»

Один из очевидцев крушения вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи рассказал, как все произошло, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что инцидент случился в субботу после матча 10-го тура АПЛ между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Примерно через час после окончания игры вертолет взлетел с центра поля, но совсем скоро потерпел крушение на автомобильной парковке.

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«Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся», — рассказал один из очевидцев в интервью Sky Sports.

По словам одного из свидетелей, вертолет закружило из-за того, что не работал хвостовой винт, пишет «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что вертолет владельца «Лестера» разбился возле стадиона клуба.