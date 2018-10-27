Фигуристка Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу в короткой программе в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, передает «Советский спорт».

Спортсменка заняла лидирующую позицию с большим отрывом. Ее соотечественница Евгения Медведева заняла только седьмую строчку.

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«Чувствую себя прекрасно. Впервые в сезоне мне удалось откатать короткую программу с тройным акселем чисто. Очень счастлива, что смогла сделать в короткой программе все, что хотела.

У меня за карьеру было много взлетов и падений. Хочу свой опыт отразить в своих программах», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде.