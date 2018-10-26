Младший брат Кокорина рассказал о нападении на водителя

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл рассказал, почему они избили водителя ведущей Первого канала, передает «Московский Комсомолец».

Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший футболист Александр Протасовицкий оказались в СИЗО по обвинению в избиении трех человек. Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Реклама

Младший Кокорин рассказал, что они полезли в драку с водителем, потому что тот назвал их «петухами».

«Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает «петух». А водитель именно его сказал», — поделился он.

Ранее фигуристка Туктамышева высказалась о выходке Кокорина и Мамаева.