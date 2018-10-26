Экс-защитник «Спартака» разочарован игрой клуба в матче с «Рейнджерс»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Градиленко прокомментировал матч команды против шотландского «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает ТАСС.

Футболист отрицательно высказался по поводу действий красно-белых на поле, так как считает, что клуб из Глазго не представлял серьезной опасности.

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«Спартак» играл как мог и, к сожалению, играл очень плохо, за всем этим было печально наблюдать. «Рейнджерс» — известный в Европе клуб, но когда он в последний раз чего-то добивался? Это обычная британская команда, которую спокойно можно было обыгрывать. Но наша команда совершенно разбалансирована. «У «Рейнджерс» нет индивидуально сильных футболистов, которые могут обыграть через пас или индивидуально», — поделился мнением спортсмен.

Также он отметил неудовлетворительные действия в матче бразильского хавбека Фернандо.

«Я увидел Еременко на поле только на 54-й минуте, первые 10 минут второго тайма я «Спартак» не видел. По большому счету как команда могла еще атаковать, кроме как через фланги? У Фернандо был момент в первом тайме, когда он необоснованно ударил соперника по ногам. Это говорит о том, что он физически не был готов, хотя он как полузащитник должен был разгонять атаки», — заключил Градиленко.

Встреча завершилась ничьей (0:0). 8 ноября команды будут играть снова в рамках четвертого тура группового этапа соревнования.

Ранее бывший президент красно-белых Андрей Червиченко высказался относительно шансов «слива» экс-тренера Массимо Карреры.